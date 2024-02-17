Bayern Münih'ten Boey açıklaması!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:37

Güncelleme: 17.02.2024 - 14:39

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Bochum maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuchel, Sacha Boey için, "Maalesef sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Sakatlığı birkaç hafta sürecek" dedi. Alman teknik adam, sakatlığı bulunan diğer oyuncular için, "Bochum maçına kimse yetişmeyecek" sözlerini kullandı.

SACHA BOEY'UN SAKATLIĞI

Alman ekibi, cuma günü yaptığı açıklamada Sacha Boey'un sol arka adelesinde yırtık tespit edildiğini duyurmuştu.

Bild ise Fransız futbolcunun sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını öne sürmüştü.

Bayern Münih'e devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta 109 dakika süre aldı.