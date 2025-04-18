Bodo Glimt, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı: Yarı finaldeler!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Bodo Glimt, deplasmanda normal süresi 2-0, uzatmaları ise 3-1 biten maçta penaltılarda Lazio'ya karşı 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

Bodo Glimt, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı: Yarı finaldeler!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:19

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bodo Glimt, Lazio'ya konuk oldu.

Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmayı Bodo Glimt, normal süresi 2-0, uzatmaları 3-1 biten karşılaşmada Lazio'yu penaltılarda 3-2 mağlup etti.

Lazio, mücadelenin ilk yarısını 20. dakikada Valentin Castellanos'un golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda uzun süre gol arayan ev sahibi ekip aradığı golü 93. dakikada Tijjani Noslin ile buldu ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların ilk yarısında 99. dakikada Boulaye Dia ile skoru 3-0'a getirdi. Uzatmaların ikinci yarısında 109. dakikada Andreas Helmersen ile skoru 3-1'e getiren Bodo Glimt, maçı penaltılara götürmeyi başardı. Penaltılarda 3-2'lik üstünlük kuran konuk ekip adını yarı finale yazdırdı.

Bodo Glimt, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı final oynayacak.

Bu sonuç ile birlikte Bodo Glimt, yarı finalde Tottenham ile eşleşti.


Etiketler: #bodo glimt #lazio #uefa avrupa ligi

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