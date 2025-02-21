Bodo Glimt uzatamalarda turladı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt, konuk ettiği Twente'yi, normal süresi 3-2 biten maçta uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Bodo, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt, Twente'yi konuk etti.
Aspmyra Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası, Bodo/Glimt'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Twente'nin gollerini 26. dakikada Fredrik Sjovold kendi kalesine, ve 90+6. dakikada Sem Stejin kaydetti.
Bodo/Glimt'in golleri ise 56. dakikada penaltıdan Kasper Hogh, 90+2. dakikada kendi kalesine Mees Hilgers ve 90+4. dakikada Brice Wembangomo'dan geldi.
İlk maçı deplasmanda deplasmanda 2-1 kaybeden Bodo/Glimt, 90 dakikası 3-2 biten ve uzatmalara giden maçta 111 ve 114. dakikalardaki gollerle galip geldi. Bodo'nun uzatmalardaki gollerini Sondre Brunstad ve kendi kalesine Arno Verschueren kaydetti.
5-2 galip gelen Bodo, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Twente ise Avrupa'ya veda etti.
Bodo, son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.
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