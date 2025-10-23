Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanmıştı: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 14:26:00
Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu.

Galatasaray, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan idmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın son durumuna dair açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır. "

İLKAY GÜNDOĞAN'IN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Deneyimli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı; bu süreçte Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. 

