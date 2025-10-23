Norveç basınından Galatasaray maçı tepkisi: 'Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların zaferi, Norveç basınında da geniş yer buldu.

Norveç medyasında Galatasaray-Bodo/Glimt maçı yorumları şu şekilde:

Dagbladet: "Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde katledildi"

"Bodo/Glimt, İstanbul'daki sıcağa dayanamayıp 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası Teknik direktör Knutsen'in kulak tıkacı tartışma konusu oldu.

"KNUTSEN'İN FOTOĞRAFLARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI"

VG: "Hatalar gecesi"

"Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunmadaki hatalar Glimt'e pahalıya mal oldu. Galatasaray, hatalar ve kaçırılan gollerle Glimt'in perişan olduğu maçta hak ettiği galibiyeti aldı."

Nettavisen: "Galatasaray Bodo/Glimt'i salladı: Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı"

"Bodo/Glimt, ev sahibi taraftarların tezahüratlarıyla oldukça agresif bir Galatasaray takımına karşı olabilecek en kötü başlangıcı yaptı. Ses efektleri inanılmaz derecede çılgıncaydı ve Glimt topu aldığında çalan düdükler muazzamdı. Kjetil Knutsen'in adamları sarsılmış gibiydi ve hemen cezalandırıldılar. Glimt teknik direktörü Knutsen, Rams Park'a kulak tıkacı takarak geldi. Bu durum, Knutsen'in sarı tıkaçlarla saha kenarında olduğunu gören Türk taraftarlar ve medya arasında büyük bir infiale yol açtı."

"KORKUNÇ BİR HATA"

NRK: "Korkunç bir hata"

"Galatasaray deplasman maçı öncesinde Bodo/Glimt kampında Türklere bedava hiçbir şey vermeyecekleri söyleniyordu ancak İstanbul'da tam tersi yaşandı."

TV 2: "Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisi savunmada yapılan hatalarla sona erdi"

"Bodo/Glimt, üst üste üçüncü maçında gol atmasına rağmen, savunma hataları sonucu Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı."

"GLİMT SAVUNMASI TÖKEZLEDİ"

Nordland: "Glimt, hatalarla dolu bir oyunun ardından ağır bir şekilde cezalandırıldı"

"Bodo/Glimt cadı kazanında cesurca mücadele etti, ancak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yenildiklerini gördüler.

FVN: "Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi"

"Bodo/Glimt, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu takımına karşı birkaç tehlikeli pozisyon yarattı ancak savunmada yetersiz kaldı. Victor Osimhen, Türklerin 3-1 kazandığı maçta iki gol kaydetti. Böylece Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisi, İstanbul'daki "cadı kazanında" gerçek oldu. Çarşamba akşamı sarı formalıların işini, büyük savunma hataları ve agresif ev sahibi takım mahvetti."