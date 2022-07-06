Bodo Glimt'ten Ola Solbakken açıklaması!
Adı Galatasaray ve Avrupa'nın birçok kulübü ile anılan Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için kulübü Bodo Glimt'ten bir açıklama geldi. Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, transfer iddialarına cevap verdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Bodo Glimt forması giyen Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için çarpıcı bir açıklama geldi.
Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Ola Solbakken hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Norveç basınına konuşan Knutsen, "Solbakken hakkındaki iddiaları gördüm ancak 1 Ağustos'a kadar elimizdeki hiçbir oyuncuyu satmayacağız" ifadelerini kullandı.
"SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI"
Solbakken'in sakatlıktan yeni çıktığını söyleyen Knutsen, "Henüz tam anlamıyla hazır değil. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş takımla çalışmaya başlayacaktır" dedi.
Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 1 Ocak 2023 tarihinde sona erecek olan 23 yaşındaki Solbakken, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol 6 asist yapmıştı.
Video Haberler
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Dolandırıcılığın böylesi
- 'Kumpasın hesabını soracağız'
- Ekrem İmamoğlu'ndan valilik yazısına sert tepki
- Trafikte tehlikeli yolculuk
- 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!