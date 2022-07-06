Bodo Glimt'ten Ola Solbakken açıklaması!

Adı Galatasaray ve Avrupa'nın birçok kulübü ile anılan Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için kulübü Bodo Glimt'ten bir açıklama geldi. Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, transfer iddialarına cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:28
Bodo Glimt'ten Ola Solbakken açıklaması!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Bodo Glimt forması giyen Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için çarpıcı bir açıklama geldi.

Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Ola Solbakken hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Norveç basınına konuşan Knutsen, "Solbakken hakkındaki iddiaları gördüm ancak 1 Ağustos'a kadar elimizdeki hiçbir oyuncuyu satmayacağız" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI"

Solbakken'in sakatlıktan yeni çıktığını söyleyen Knutsen, "Henüz tam anlamıyla hazır değil. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş takımla çalışmaya başlayacaktır" dedi.

Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 1 Ocak 2023 tarihinde sona erecek olan 23 yaşındaki Solbakken, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol 6 asist yapmıştı.


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