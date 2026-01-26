Bodrum FK 6 maçlık hasretine son verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 22:39:00
Bodrum FK, TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 22. hafta maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Bodrum FK oldu.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada İsmail Tarım ve 69. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

6 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Ligde altı hafta sonra kazanan Bodrum FK puanını 36'ya yükseltti. Beş haftadır galibiyet alamayan ve kötü gidişatını durduramayan Sakaryaspor 23 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Boluspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Serik Spor'u ağırlayacak.

