N'Golo Kante yıldızlaştı: Al Ittihad kendi sahasında kazandı!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan N'Golo Kante, Al Ittihad'ın Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Al Akhdoud ile oynadığı maçın ilk yarısına damga vurdu.
34 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 12. dakikada Houssem Aouar'ın attığı golün asistini yaptı.
KANTE'DEN 2 GOLE KATKI
Maçın 43. dakikasında yeniden sahneye çıkan N'Golo Kante, ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Al Ittihad'ın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.
Burak İnce'nin 59. dakikada attığı gol ile Al Akhdoud farkı bire indirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Al Ittihad'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.