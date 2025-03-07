Bodrum FK evinde Fredy ile güldü!

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Bodrum FK evinde Fredy ile güldü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 22:42

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum FK, Kasımpaşa'yı konuk etti. 

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Fredy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 5 maça yükselten Bodrum FK, 27 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. 

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 32 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada konumlandı. 

Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. 


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Bodrum FK #kasımpaşa
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