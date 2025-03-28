Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü oynanacak mücadelelerin VAR hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor.
MHK, mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.
FENERBAHÇE MAÇINA PORTEKİZLİ VAR
MHK'den yapılan açıklamada, Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Portekizli hakem Luis Godinho'nun oturacağı duyuruldu.
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:
Etiketler: #süper lig #var #fenerbahçe
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