Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü oynanacak mücadelelerin VAR hakemlerini açıkladı.

Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:36

Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor.

MHK, mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇINA PORTEKİZLİ VAR

MHK'den yapılan açıklamada, Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Portekizli hakem Luis Godinho'nun oturacağı duyuruldu.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:


Etiketler: #süper lig #var #fenerbahçe

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