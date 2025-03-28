Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş iddia: TFF'nin planı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:18

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:18

Beşiktaş'ın yabancı orta hakem talebine karşın TFF, Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u atadı. Bu kararın ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi şimdiden tartışma konusu oldu.

Öte yandan TFF'nin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini şimdiden belirlediği öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Mehmet Türkmen

29. HAFTA MAÇLARINDA GÖREV ALMADI

Haberde sakatlığı bulunan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda deneyimli hakemin, derbinin alternatif ismi olacağı bilgisi de yer aldı.

TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda Mehmet Türkmen'e görev vermedi.