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Bodrum FK kader maçına çıkıyor

Bodrum FK kader maçına çıkıyor

24.05.2025 13:58:00
Güncellenme:
DHA
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Bodrum FK kader maçına çıkıyor

Bodrumspor kümede kalma adına kader maçına çıkıyor. Mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılar Kayserispor maçına odaklanmış durumda.

Süper Lig'de 36 puanla 16'ncı sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda yarın deplasmanda Kayserispor'la kader maçlarından birine çıkacak. Bitime 2 maç kala lige tutunmaya çalışan yeşil-beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Bodrum FK'nın olası bir yenilgi ve beraberlik durumunda en önemli rakibi Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında alacağı sonuca göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde son iki maça 36 puanla düşme potasında giren Bodrum FK puan kaybeder, 39 puanla bir basamak üzerinde yer alan Alanyaspor kazanırsa yeşil-beyazlılar Süper Lig'de küme düşen 4'üncü takım olacak. Bodrum yenilirse Alanya beraberlik halinde bile ligde kalmayı garantileyecek.

Bodrum Futbol Kulübü kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Konya'da kayıp yaşamasını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa lige tutunma yarışı son haftaya taşınacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düşen takımlar olmuştu.

Bodrum FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais kazanıp şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Jose Morais, "Her maça olduğu gibi bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için önemli ve kritik karşılaşma olacak. Bundan önceki haftalara baktığınız zaman belki pek fazla maç kazanamadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını dışarıda tutarsak ve bir de Samsun maçı var ki orada neler olduğunu zaten biliyoruz. O maçta bir şekilde bizim kazanmamız engellendi. Onun dışındaki maçlarda puanlar almayı başardık ama artık bizim 3 puana ihtiyacımız var" dedi.

İlgili Konular: #Trendyol Süper Lig #Bodrum FK

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