Beşiktaş'ta Ciro İmmobile için veda vakti yaklaştı

Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetleri ve düşük performansı sebebiyle Ciro Immobile ile yeni sezonda devam etmek istemiyor.

Menajeri İstanbul'a çağrılan Ciro Immobile'nin siyah-beyazlı ekipte 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Ciro Immobile'nin yıllık maliyetinin; 6 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euro bonus ile toplam 10.5 milyon euro olduğunu açıklayan Başkan Serdar Adalı, "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." dedi.

İtalyan yıldız, birçok kez takımda kalmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş formasıyla 40 maçta forma giyen Ciro İmmobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.