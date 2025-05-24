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Beşiktaş'ta Ciro İmmobile için veda vakti yaklaştı

Beşiktaş'ta Ciro İmmobile için veda vakti yaklaştı

24.05.2025 11:34:00
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Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Ciro İmmobile için veda vakti yaklaştı

Beşiktaş, performansı beklentilerin altında kalan Ciro İmmobile ile yola devam etmek istemiyor

Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetleri ve düşük performansı sebebiyle Ciro Immobile ile yeni sezonda devam etmek istemiyor.

Menajeri İstanbul'a çağrılan Ciro Immobile'nin siyah-beyazlı ekipte 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Ciro Immobile'nin yıllık maliyetinin; 6 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euro bonus ile toplam 10.5 milyon euro olduğunu açıklayan Başkan Serdar Adalı, "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." dedi.

İtalyan yıldız, birçok kez takımda kalmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş formasıyla 40 maçta forma giyen Ciro İmmobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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