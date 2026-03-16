Bodrum FK üç puanı 2 golle aldı!

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodrum FK, 2-0'lık skorla kazandı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Brazao ile 44. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 54 yaptı. Boluspor, 41 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Dk. 55 Berşan Yavuzay), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Furkan Apaydın), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Omar Imeri), Brazao (Dk. 89 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 55 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Ali Habeşoğlu, Seferi
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Kouagba, Onur Öztonga, Abdurrahman Üresin, Barış Alıcı, Liço, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Usluoğlu, Rasheed (Dk. 46 Harun Alpsoy)
Goller: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Sertkaya, Dk. 90+3 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)