Rey Manaj'dan Sivasspor'a kötü haber!

Rey Manaj'dan Sivasspor'a kötü haber!

16.03.2026 21:35:00
Rey Manaj'dan Sivasspor'a kötü haber!

Sivasspor, sakatlıkları bulunan Rey Manaj, Charis Charisis ve Mert Çelik'in sağlık durumuna dair bir açıklama yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan golcü oyuncu Rey Manaj, orta saha oyuncusu Charis Charisis ve savunma oyuncusu Mert Çelik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Rey Manaj'ın ligde dün oynanan Eminevim Ümraniyespor maçında sakatlandığı anımsatılarak, "Oyuncumuzun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas içi tendon yırtığı ve kanama tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

CHARISIS VE MERT ÇELİK'İN SON DURUMU

Aynı karşılaşmada Charis Charisis'in de sol arka adalesinden sakatlandığı belirtilen açıklamada, oyuncunun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas yırtığı ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Savunma oyuncusu Mert Çelik'in de ligin 30. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında sağ arka adalesinden sakatlandığı hatırlatılan açıklamada, "Oyuncumuza yaptığımız MR kontrolü sonrasında sağ arka adalesinde kas yaralanması ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

