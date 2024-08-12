Bodrum FK uzatmada yıkıldı: 3 puan 10 kişi ile geldi!
Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ye uzatmalarda yediği gol ile 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'ye konuk oldu.
Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi, 53. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK 1-0 kazandı.
3 PUAN UZATMADA GELDİ
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Enric Saborit kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, hanesine 3 puanı yazdırdı. Bodrum FK ise lige puansız başladı.
Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, Eyüpspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Samsunspor'u ağırlayacak.
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