Bodrum FK uzatmada yıkıldı: 3 puan 10 kişi ile geldi!

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ye uzatmalarda yediği gol ile 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 23:34
Bodrum FK uzatmada yıkıldı: 3 puan 10 kişi ile geldi!
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Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'ye konuk oldu.

Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi, 53. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK 1-0 kazandı.

3 PUAN UZATMADA GELDİ

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Enric Saborit kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, hanesine 3 puanı yazdırdı. Bodrum FK ise lige puansız başladı.

Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, Eyüpspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Samsunspor'u ağırlayacak.


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