Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:03

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:07

Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu. İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

25 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla 46 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.