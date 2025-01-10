Bodrum FK yeni transferini açıkladı!
Bodrum FK, Zürich forması giyen Jonathan Okita'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bodrum FK, Zürich forması giyen Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jonathan Okita imzayı attı, Bodrum'da transfer sezonu başladı" ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Zurich formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #Bodrum FK #transfer #Jonathan Okita
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