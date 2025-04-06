Bodrum FK'dan Alanyaspor deplasmanında kritik galibiyet!
Süper Lig'in 30. haftasında Bodrum FK, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 1-0'lık skorla kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur attı.
Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükseldi. Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamadı. Bodrum FK, ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Bodrum FK, 33 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, bu kez Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG'DE ALT SIRALAR
12-Konyaspor: 29 maç, 34 puan
13-Rizespor: 28 maç, 34 puan
14-Bodrum FK: 29 maç, 33 puan
15-Kayserispor: 28 maç, 33 puan
16-Sivasspor: 29 maç, 31 puan
17-Alanyaspor: 29 maç, 31 puan
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