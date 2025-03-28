Fenerbahçe'den Bodrum'da 4 gollü zafer! Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe

Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:30

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:30

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca attı. Bodrum FK'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan George Puşcaş ve 85. dakikada Fredy attı.

Fenerbahçe'de ilk golü atan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de dördüncü golü atan Anderson Talisca ise Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan ağları havalandırdı.

Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sekiz maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de 65 puana yükseldi ve 71 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Jose Morais yönetiminde ilk kez mağlubiyet alan Bodrum FK, 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe

92' Fredy'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

89' Fredy, ceza yayının az gerisinde Maximin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Maximin sarı kart gördü.

85' GOL | Üzeyir'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Musah Muhammed kafayla kale sahasına indirdi. Fredy'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

84' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Dzeko'nun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top, kaleci Rüzgar'da kaldı.

81' Fenerbahçe'de Kostic ve İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Mert Hakan ve Djiku oyuna dahil oldu.

81' Bodrum FK'de Okita yerine Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

75' Fredy'nin ceza yayından sağ ayak içiyle çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.

72' Fenerbahçe'de Talisca, Szymanski ve En Nesyri'nin yerlerine Saint Maximin, Tadic ve Dzeko oyuna dahil oldu.

66' BİR KURTARIŞ DAHA! Okita, ceza sahasının solundan dar açıdan şutunu çekti. İrfan Can bir kez daha gole izin vermedi.

65' BİR ŞUT! Puşcaş, ceza sahasının solundan sol ayak içiyle şutunu çekti. İrfan Can, sağınna uzanarak topu kurtardı.

59' Okita, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.

56' Okita, orta alanda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Talisca, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Rüzgar'da kaldı.

49' Filip Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Rüzgar, topa sahip oldu.

46' Bodrum FK'de Ege, Erkan ve Brazao'nun yerlerine Fredy, Bardhi ve Ajeti oyuna dahil oldu.

45' GOL | Anderson Talisca, kaleci Rüzgar'ın soluna doğru sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

44' PENALTI! Mert Müldür, ceza sahası içi sağında Erkan Değişmez'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti.

36' GOL | İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Rüzgar, topa dokundu ancak meşin yuvarlak altı pasa sekti. Ardından Sebastian Szymanski'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

34' TEHLİKELİ ATAK! Talisca, ceza sahasında kaleci Rüzgar ile baş başa kaldı. Talisca, sol ayağıyla tek dokunuşunu yaptı ancak Rüzgar topu kurtardı.

32' GOL | Yusuf Akçiçek'in orta alandan ceza yayına gönderdiği uzun topta İrfan Can, ceza sahası soluna indirdi. En Nesyri, sol ayağıyla arka direğe yerden çevirdi. Arka direkte Oğuz Aydın tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

31' GOL | Puşcaş, sağ ayak içiyle İrfan Can'ın sağına doğru kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30' PENALTI! Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti.

29' Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi.

27' Kullanılan köşe vuruşunda Cenk arka direkte topu kale sahasına çevirdi. Uzak direğe giden topta Brazao ön direğe çevirdi. Ön direkte Talisca, topu karşıladı. Bodrum FK oyuncuları pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlan'a penaltı itirazlarında bulundu.

26' BİR KAFA! Üzeyir'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Puşcaş kafa vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kurtardı. Bodrum FK, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

23' Kostic'in sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta kale sahasında karambol yaşandı. Ardından kaleci Rüzgar, topa sahip oldu.

14' Oğuz Aydın, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Rüzgar'da kaldı.

13' BİR ŞUT! Amrabat, orta alandan ceza yayı sağında bulunan Anderson Talisca'ya yerden pasını aktardı. Talisca'nın bekletmeden sol ayak üstüyle çektiği şutta meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

10' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı orta doğrudan dışarı gitti.

5' GOL | Talisca'nın direk kaleye vurduğu serbest vuruşta kaleci Rüzgar topu kurtardı. Ceza sahası sağına seken topa En Nesyri dokundu. Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

4' Talisca, rakip ceza sahasının sağında Musah Muhammed'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Musah Muhammed sarı kart gördü. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.