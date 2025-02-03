Bodrum FK'den Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:34

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:34

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'de bir ayrılık yaşandı.

Bodrum FK, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum FK'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

13 MAÇTA 2 GALİBİYET

Geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.

1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nin başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu.

13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel, 4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.