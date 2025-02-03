Galatasaraylı yöneticiden Fenerbahçe maçı tepkisi: Ahmet Çakar ile tartıştı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:56

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Maruf Güneş, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından hakem Burak Pakkan ve VAR hakemi Bert Put'a tepki gösterdi.

Maruf Güneş, "Bir maçın, bir takımdan alınarak diğerine verildiğine şahit olduk. Buna Türk futbolu adına üzüldük. Verilerle konuşacağım. Geçen yıl 32. haftadan başlamak üzere, yabancı VAR atanmaya başladı. 27 farklı hakem atandı maçlara. Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz ve Belçika'dan hakemler var. En üst düzey itibarı hakemler geldi. Geçen yılki hakem kararları herkes kabul etti. Bu yıl atanılan hakemlerin ekseni kaydı. Yani Doğu Avrupa'ya kaydı. Bu maçın hakemi Belçikalı ama ondan bağımsız konuşuyorum. Sadece İspanya ve Portekiz'den hakem geldi bu sezon. VAR hakemlerinin kalitesi itibar kaybetti. Dışarıdan destek alacaksak, bu hakemlerin itibarının Türkiye yakışır olması lazım. Yoksa kimseye gerek yok! Bu ülkenin evlatları yönetir. Orta Doğu'ya doğru gidecek, Dubai'den gelecek herhalde hakem" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR İLE TARIŞTI

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe'ye 'hırsızlar' demenizi kınıyorum."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş: "Kulüp olarak gerekli açıklamayı yaptık. Başkan ve Yönetim Kurulu'nun onayı vardır. Kamuoyunun orta görüşü var, bir takım yok edildi ve diğer takıma maç kazandırıldı."

Ahmet Çakar: "Yarın öbür gün 'Galatasaray Sportif A.Ş'de bulunan hırsızlar' desem, beni mahkemeye vermez misiniz?"

Maruf Güneş: "Veririz."

Ahmet Çakar: "Ezeli rakibinize bunu demeyi yakıştırıyor musunuz?"

Maruf Güneş: "Kendi düşüncem olarak bu iş sahada kalmalı. Yarın bize nasıl aksiyon gösterilecek, bunu düşünüyoruz. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hakkımız yenilmeye çalışılsa da, diğer takım destelense de biz gerçek 5. yıldızı takacağız."

Ahmet Çakar: "Galatasaray da Göztepe maçını hakemle kazandı."

Maruf Güneş: "Size katılmıyorum."

Ahmet Çakar: "Hakem hocalarının görüşlerinden bahsettiniz, ben de hakemle kazandığınızı söylüyorum. Demek siz de haksız puan alıyorsunuz."

Maruf Güneş: "Göztepe maçında bizim aleyhimize hata var. Biz zaten dışarıdan hizmet alıyorsak, en iyisini alalım diyoruz."

"YABANCI HAKEME, YABANCI VAR'A VARIZ"

"Acun Ilıcalı, derbinin orta hakeminin yabancı olmasını istedi. Sizin buna katılır mısınız?" sorusuna Maruf Güneş, "Ne kadar yorum azalırsa, mutlak doğrular ortaya çıkarsa, biz her şeye varız. İyi hakeme, yabancı hakeme varız. Hata olacak ama geçmiş maçları var bu hakemlerin. En az hata ile yönetecek gelsin. Yabancı hakeme, yabancı VAR'a varız" cevabını verdi.

"Derbi ertelenmeli mi?" sorusu üzerine Maruf Güneş,"Zaten takvim yoğun. Erteleme olunca işi daha da bozuyoruz. Derbi zamanında oynanmalı" ifadelerini kullandı.

"ICARDI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÖNEMLİ FİGÜRLERDEN BİRİ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Maruf Güneş, "Mauro Icardi, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli figürlerden biri. Rakip takım taraftarı çocuklar bile ellerini kulaklarına götürüyor, Icardi hareketi yapıyor. Çarşamba ülkesine gidecek, Fenerbahçe derbisine gelecek. Özlem giderdik, takım arkadaşları çok mutlu oldu. Hayırlısıyla hedefe doğru gidiyoruz" dedi.

Maruf Güneş, "Alvaro Morata çok önemli bir operasyon. Avrupa'nın en önemli hücum hattı bizde. Transfer çalışmaları yapıyoruz. Okan Hoca istediğinde, gerekeni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN VAR'DAKİ HAKEM"

Maruf Güneş, "Galatasaray'ın her Avrupa sonrası lig maçına Kadir Sağlam'ın atanmasına ne diyeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hakemler birbirine yakın performans sergiliyor. Önemli olan VAR'daki hakem. Bunu söyledik. Sahadaki hakemin hatalarını ve görmediklerini, VAR'ın düzeltmesi. Bu olursa, sorun olmaz."