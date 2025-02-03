Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını yorumladı: 'Futbolun adaleti adına bir kayıp'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçı köşelerinde kaleme aldı.
Değerlendirmeler şu şekilde:
"KURTARICI"
Hilmi Türkay: "Kadıköy’de dakika 13, Fenerbahçe 2-0 mağlup. Şaşırmadım. Transferler gelmişken, camianın beklentileri artmışken Sarı-Lacivertli takım özellikle ilk yarıda üst üste iki pas yapmaktan acizdi. Çaykur Rizespor erken öne geçti, elbette her türlü avantajını kullanacak! F.Bahçe iyi oynayıp buna izin vermemeliydi. Diego Carlos ve Skriniar ilk 45’te biraz aksadı. Bana göre Ambarat kırmızıdan yırttı. Hakemin penaltı kararı ve Olawoyin’e kırmızısı doğruydu! Ancak çok yetersiz bir hakem olduğunu gösterdi. Mourinho’nun 3-5-2’de zorlaması yanlış. Rize’nin 10 kişi kalmasıyla F.Bahçe ikinci yarıyı rakip ceza sahasında geçirdi. 4 topu direkten geldi, Dzeko ile skoru 2-2 yapan Sarı-Lacivertliler, rakibin 9 kişi kalmasıyla son haftaların “kurtarıcısı” Nesyri’nin kafasından 3-2 öne geçti. Soluk kesen maç F.Bahçe’nin oldu." (Cumhuriyet)
"YİNE ÇEVİRDİ"
Arif Kızılyalın: "Tıpkı geçen haftaki Göztepe maçı gibiydi; umursamadan oynayan bir F.Bahçe ve az, öz ama hızlı gelip 2-0’ı bulan bir Rizespor. Şık goller attı Sowe. Ardından yeni transfer Skriniar’la toparlanma süreci, kılpayı ofsayta takılan bir gol. Rizeli Olawoyin’in kırmızı kartı ve Dzeko’nun penaltısıyla merhaba umut. Moralli, 1 fazla ve Talisca’nın da katılımıyla coşan F.Bahçe’nin Dzeko ile önce direği sonra ağları sarsması sürpriz değildi. Nesyri’nin klasikleşen adrese teslim kafa golü Kadıköy’ü bayram yerine çevirdi. Evet, Fenerbahçe yine geriden geldi, yine müthiş bir geri dönüşe imza attı ve şampiyonluk yarışında “Varım” dedi. Ancak bu riske girmemeli, Rus ruleti oynamamalılar. Çünkü şimdilik çıkmayan kartlar yarın öbür gün çıkarsa geriden gelip kazanmak zorlaşabilir." (Cumhuriyet)
"İLK KIRMIZI KART SONRASI BAŞKA BİR MAÇ"
Uğur Meleke: "İlk devrenin sonunda gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası başka bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Maça defansif olarak sıkıntılı başlayan Skriniar, çok kısa sürede hücumda etkili oldu. İlk yarıda bir gol attı, ofsayt sebebiyle iptal oldu. Bir de penaltı kazandırdı ardından takımına. İkinci devrenin başlamasıyla beraber Rizespor haliyle 4+4 biçiminde kendi birinci bölgesine yığıldı. Fenerbahçe’de ikinci yarının başında sahada zaten Dzeko, Nesyri, Tadic, Szymanski varlardı. Dakikalar geçtikçe Talisca, İrfan ve Cenk de eklendi sahadaki hücumcuların arasına. Fenerbahçe önce 10, sonra 9 kişi oynayan Rize’yi ikinci yarıda haliyle ceza alanı içine hapsetti. Tadic’in girişiyle özellikle sağ kanat hareketlendi, çok fazla kenar ortası yapıldı ve dört topu da direkten dönen Fenerbahçe, zor da olsa tabelayı 3-2’ye getirdi son bölümde." (Hürriyet)
"TAKIMIN DURUMU İYİ DEĞİL"
Ömer Üründül: "Dünkü maç büyük bir kaosla neticelenebilirdi ama Mourinho hatalarından hâlâ ders çıkarmıyor. Bir yanlışı daha var. Yeri geldikçe vurguladım. Oğuz'un yapısına uygun görev yeri ileride kanat forveti. 3-5- 2'de kenarda görev alırsa hem defansif görevi yetersiz kalır hem de hücuma katkısı. Talisca iyi futbolcu ama fizik olarak hiç hazır değil. Mourinho'nun son değişiklikleri için bir şey söylemiyorum. Rakip eksik kalınca herkesi aldı. Yalnız bir tane doğrusu vardı, o da Amrabat'ı devrede çıkarmak. Takımın durumu iyi değil. Mourinho'nun düşünmesi gereken çok önemli bir konu daha var. Dzeko ve En-Nesyri'den başka gol atan oyuncu yok haftalardır." (Sabah)
"RAKİBİN 9 KİŞİ KALMASI KONUŞULACAK"
Gürcan Bilgiç: "Mourinho'nun ilk 11 üçlüsü yine çuvalladı esasında. Tüm maç vazgeçmedi bundan, sadece oyuncuları veya yerlerini değiştirerek hamlelerini yaptı. Yine de maçı çözen, Fenerbahçe'ye getiren Rizespor'un iki kırmızı ile eksilmesi oldu. 'İki kule'ye önce Talisca'yı, sonra Cenk Tosun'u ekledi. Tek stopere döndü. Kulübesinde topu "gol" için kullanacak tüm oyuncuları sahaya attı. Öyle ki; Oğuz Aydın sağ kanatta başladı, sol ön oldu, sonda sol stoper, ardından sağ stoper. Tam tur attı sahada. Ancak geriye bu hamleler, pozisyonlar, direkler kalmayacak; haklı kartlarla rakibin dokuz kişi oynaması konuşulacak; yazık…" (Sabah)
"FENERBAHÇE BİR HOCA TRANSFERİ Mİ YAPSA?"
Murat Özbostan: "Jose Mourinho'nun 3'lü oyun sistemi, Fenerbahçelilerin ömrünü yedi.. İkinci devre Tadic girdi. Rakip önce 10, sonra 9 kişi kalınca Fenerbahçe de kazandı.. Dzeko inanılmaz oynadı, dakika 100'dü.. Futbolcu hâlâ koşuyordu.. Kalitesini konuşturdu, F.Bahçe'yi de kurtaran adamdı.. 11'e 11 oynansa ne olurdu? İnsan bir tahmin yapamıyor.. Fenerbahçe'nin transferleri sahada.. Değişen bir şey yok.. Çünkü sorun Portekizli teknik adamda.. Aslında Fenerbahçe yönetimi bir hoca transferi mi yapsa!… Her hafta ölüp ölüp dirilen bir takım şampiyon olabilir mi? Çok zor.. Çünkü bu takımın eksileri, artılarından daha fazla. Her zaman böyle şansınızla maç kazanamazsınız." (Sabah)
"FUTBOLUN ADALETİ ADINADA DA BİR KAYIPTI"
Engin Verel: "Fenerbahçe, ilk isabetli şutunu 33. dakikada attı. O da kalecinin kucağına gitti. Kaliteli futbolcular geldi, uyumsuzluk da var. Ama burada problem oynayanlarda değil, oynamayanlarda. Problem saha içinde değil, saha dışında. Bu sorunu ortadan kaldırmadığı müddetçe, kimi alırsa alsın Fenerbahçe'nin işi zor. Mesela Çağlar oynamalıydı. Neden oynamadı? Çok maç kurtardı. İşe yaramaz diye Rize'ye verdiğiniz Samet, iki gol kurtardı. Hakemin ikinci yarıdaki bütün iyi niyetine (!) karşın, top Fenerbahçe'yi bir türlü sevmedi. 9 kişilik Rizespor'un bu maçı kaybetmesi, futbolun adaleti adına da bir kayıptı." (Akşam)
"MOURINHO BU SORUYU SORMALI"
İlker Yağcıoğlu: "Son dakikalarda Fenerbahçe golcüleri ile bu maçı da çevirmeyi başardı. Çok kritik bir 3 puan haneye yazdırıldı. Bardağın dolu tarafından bakarsak 2-0'dan dönmek sevindirici. Maç 11'e 11 oynansaydı ne olurdu? Mourinho'nun bu soruyu sorması lazım." (Takvim)
"TÜRK HAKEMLİĞİ BEKA SORUNUDUR"
Ahmet Çakar: "Oyuncu değişikliği yapılırken Ghezzal'a ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Artık Rize 9 kişiydi. 9 kişi ile 10 kişi arasında çok ciddi fark var. Nitekim de öyle oldu. Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı. Dün gece gördük ki Türk hakemliği, Türk futbolu için değil sosyal barış için de bir beka sorunudur. Eğer bu durum yetersizlik ve kabiliyetsizlikten kaynaklanıyorsa durum çok vahim. Yok hakemler manipüle ediliyorsa durum düşündüğünüzden daha vahimdir." (Sabah)
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması