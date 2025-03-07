Bodrum FK'ye Jose Morais damgası!
Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde toplamda çıktığı 6 maçta hiç yenilmedi ve kalesinde gol görmedi.
Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 6 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 5 maçta hiç kaybetmedi ve 11 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Bodrum FK'nin Jose Morais ile 6 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.
İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:
Bodrum FK 0-0 Göztepe
Başakşehir 0-1 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Hatayspor
Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)
Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa
Etiketler: #Bodrum FK #Jose Morais #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Bodrum FK'ye Jose Morais damgası!
- Anadolu Efes evinde farklı galip!
- Bodrum FK evinde Fredy ile güldü!
- Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak
- Manchester City'den karaborsa bilet operasyonu!
- Eyüpspor iftarda buluştu
- Serdar Dursun attı, Persepolis kazandı!
- Beşiktaş'tan G.Saray maçı için yabancı hakem açıklaması
- Liam Roberts'ın 3 maçlık cezası 6 maça yükseltildi
- FIFA'dan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Bahçeli'nin sağlık durumuna dair MHP'den yeni açıklama
- Dev santrali sattılar!
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Oğuzhan Uğur'dan Ece Gürel paylaşımı!
- Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
- Zorlu Center'daki lüks restoran ifşa oldu!