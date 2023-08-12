Bodrumspor 90+4'de galibiyete ulaştı!
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Bodrumspor, Giresunspor'u 1-0 90+4. dakikada bulduğu golle mağlup etti.
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Giresunspor ile Bodrumspor karşılaştı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrumspor 1-0 kazandı. Bodrumspor'un golü 90+4. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Giresunspor'da Kadir Seven 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Çorum FK'ye konuk olacak. Bodrumspor ise Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden gerçek!
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Akdeniz’de Sevr-illa!
- Hangi belediyeler selle mücadeleyi yok sayıyor?