2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bodrumspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı turda Bodrumspor ile Göztepe karşılaşacak. Peki Bodrumspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:52
Bodrumspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Göztepe normal sezonu 60 puanla 7. sırada bitirerek ev sahibi avantajını kullanamazken, Bodrumspor ise topladığı 62 puanla ligi 4. tamamlayıp ev sahibi avantajını elde etti.

Bu iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 1. Lig Play-Off 2. Turu'na yükselecek. 

Bu sezon oynanan iki maçta Göztepe İzmir’deki karşılaşmada 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Bodrumspor - Göztepe karşılaşması 26 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 17.00'de başlayacak.

BODRUMSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Göztepe play-off karşılaşması TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

PLAY-OFF İKİNCİ TUR 

İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF 28. KEZ UYGULANIYOR

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.


TFF 1. Lig göztepe bodrumspor

İlgili Haberler

TFF duyurdu... 6 Süper Lig kulübüne lisans şoku!

TFF duyurdu... 6 Süper Lig kulübüne lisans şoku!
TFF 1. Lig'in en centilmeni belli oldu!

TFF 1. Lig'in en centilmeni belli oldu!
TFF 1. Lig'de play-off programı belli oldu!

TFF 1. Lig'de play-off programı belli oldu!

En Çok Okunan Haberler