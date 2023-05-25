Bodrumspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:52

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:52

Göztepe normal sezonu 60 puanla 7. sırada bitirerek ev sahibi avantajını kullanamazken, Bodrumspor ise topladığı 62 puanla ligi 4. tamamlayıp ev sahibi avantajını elde etti.

Bu iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 1. Lig Play-Off 2. Turu'na yükselecek.

Bu sezon oynanan iki maçta Göztepe İzmir’deki karşılaşmada 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Bodrumspor - Göztepe karşılaşması 26 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 17.00'de başlayacak.

BODRUMSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Göztepe play-off karşılaşması TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

PLAY-OFF İKİNCİ TUR

İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF 28. KEZ UYGULANIYOR

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.