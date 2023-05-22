TFF 1. Lig'de play-off programı belli oldu!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:02

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:02

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off'a katılacak takımlar belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale yükseldi. Play-off 1. turunda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor eşleşti.

FİNAL STADI BELLİ DEĞİL

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off 1. turunda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor ile Göztepe saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakalarını kazanacak olan takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği play-off 2. turunda maçlar, 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü yapılacak ve stat daha sonra ilan edilecek.