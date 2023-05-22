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TFF 1. Lig'in en centilmeni belli oldu!

TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlayarak play-off finaline yükselen Pendikspor, sezon boyunca hiç kırmızı kart görmedi ve en centilmen ekip olarak ön plana çıktı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:24
TFF 1. Lig'in en centilmeni belli oldu!
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TFF 1. Lig takımlarının sezon boyunca almış oldukları kartların analizleri yapıldı. 

KART ORTALAMALARI

2022-2023 sezonunda hakemler bin 334 sarı ve 80 kırmızı kart gösterdi. Ligde hafta başına 2,1 kırmızı ile 35,1 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler; Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçında 11, Göztepe-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Manisa FK, Çaykur Rizespor-Altınordu ve Bodrumspor-Pendikspor karşılaşmasında onar kez sarı kartlarına başvurdu.

Sakaryaspor-Yılport Samsunspor maçında üç kırmızı kartın gösterildiği ligde 13 müsabakada hakemler ikişer kez kırmızı kartını çıkardı.

SARI KARTLAR

Sakaryaspor, 84 kezle en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 83 kartla Beyçimento Bandırmaspor ve 82 kartla Çaykur Rizespor izledi.

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor dışında ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 64 kez uyarı verdiği Altaş Denizlispor oldu.

Beyçimento Bandırmaspor'dan Remi Mulumba 11 kezle en fazla sarı kartla uyarılan isim olarak dikkati çekti.

KIRMIZI KARTLAR

Toplam 80 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Pendiksporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Ligden çekilen Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Sakaryaspor ve Tuzlasporlu futbolcular yedişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile Burak Kavlak, Altınordu'dan Kürşad Sürmeli, Sakaryaspor'dan Isaac Donkor, Bodrumspor'dan Erkan Değişmez, Beyçimento Bandırmaspor'dan Georgios Koutroumpis, Dyorex Boluspor'dan Naby Oulare ve Ankara Keçiörengücü'nden Muharrem Cinan ikişer kez kırmızı kart gördü.

1. Lig'de 2022-2023 sezonu kart raporu şöyle:

Takımlar  Sarı Kart Kırmızı Kart
Adanaspor  51 1
Altaş Denizlispor 64 5
Altay  75 3
Altınordu  69 3
Ankara Keçiörengücü 71 6
Beyçimento Bandırmaspor  83 6
Dyorex Boluspor 68 4
Erzurumspor FK 72 5
Çaykur Rizespor 82 2
Gençlerbirliği  69 5
Göztepe  75 3
Eyüpspor  69 3
Manisa FK 66 5
Pendikspor  77 0
Sakaryaspor  84 7
Bodrumspor  68 4
Tuzlaspor  66 7
Yeni Malatyaspor 52 7
Yılport Samsunspor 73 4

Not: Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ilk 23 haftadaki gördüğü kartlar tabloda yer almıştır.


Pendikspor TFF 1. Lig çaykur rizespor

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