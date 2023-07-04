Bodrumspor 'İsmet Taşdemir'le devam' dedi
1. Lig ekibi Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı.
Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı.
Bodrumspor'u 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig'de Play-Off'tan ilk kez Spor Toto 1. Lig'e taşıyan, yeşil-beyazlılara bu ligdeki tarihinin ilk yılında da final oynatan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden önce kariyeriyle ilgili karar vermeyeceğini söylemişti.
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