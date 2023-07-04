Bodrumspor 'İsmet Taşdemir'le devam' dedi

Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:28

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:28

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı.

Bodrumspor'u 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig'de Play-Off'tan ilk kez Spor Toto 1. Lig'e taşıyan, yeşil-beyazlılara bu ligdeki tarihinin ilk yılında da final oynatan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden önce kariyeriyle ilgili karar vermeyeceğini söylemişti.