Bodrumspor'da Adis Jahovic yine tarihe geçti

Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Golcü oyuncu Adis Jahovic kısa sürede kulüp tarihine geçen isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 13:26
Bodrumspor'da Adis Jahovic yine tarihe geçti
Abone Ol google-news

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'u da 3-0 yenerek 10 puanla henüz ilk haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğundan inmeyen Bodrumspor'da Adis Jahovic kısa sürede bir kez daha kulüp tarihine geçen isim oldu.

Yeşil-beyazlı kulübün tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olan Kuzey Makedonyalı forvet, Eyüpspor karşılaşmasında ağları sarsarak Ege ekibinin tarihinde ilk gol atan yabancı oyuncu unvanını da ele geçirdi.

Bu sezon oynanan 4 maça da yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında 74'üncü dakikada Celal'in yerine oyuna dahil oldu.

Jahovic, 90'ıncı dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek siftahını yapmış oldu.


adis jahovic bodrumspor Spor Toto 1. Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler