Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi
Boks federasyonunda kayyuma doğru!
Boks federasyonu seçimi için Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.
Bu sabah gerçekleşmesi beklenen Türkiye Boks Federasyonu genel kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu nedeniyle henüz başlayamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Salona kimse sokulmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Yönetimi Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tedbirin kaldırılması için talep yaptı. Başkanvekili Hasan Kartal basın mensuplarına son gelişmeyi aktarırken mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurularını reddettiğini söyledi. Kartal,
Başkan Eyüp Gözgeç ve yöneticilerin Spor Bakanlığı'na gittiğini ve genel kurulun gerçekleştirmek için çaba sarfettiğini de ifade etti. Spor Bakanlığı'nın ilgili biriminden gelecek habere göre bugünkü bekleyiş son bulacak. Bugün gerçekleşmesi zor görünen genel kurul ileri bir tarihe ertelenecek. Spor Bakanlığı'nın ilgili biriminin boks seçimlerine kayyum atama ihtimali de bulunuyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- 'Botuna Peker'i mi, Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?'
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
- TOGG'a takılan plaka Bursalıları kızdırdı