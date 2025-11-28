Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bolivya Kupası'nda saha karıştı: Tam 17 kırmızı kart!

Bolivya Kupası'nda saha karıştı: Tam 17 kırmızı kart!

28.11.2025 14:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bolivya Kupası'nda saha karıştı: Tam 17 kırmızı kart!

Bolivya’da Blooming ile Real Oruro arasında oynanan kupa maçının sona ermesiyle birlikte saha savaş alanına döndü. 17 isme kırmızı kart çıktığı belirtildi.

Blooming, Bolivya Kupası çeyrek finalinde Real Oruro ile 2-2 berabere kaldı. İki ayaklı eleme sisteminde ilk maçtan avantajı bulunan Blooming adını yarı finale yazdıran takım oldu.

Hakem Renán Castillo'nun maçı bitirmesinin ardından futbolcular ve teknik heyet arasında büyük bir kavga çıktı. Blooming'in kutlama yapmasıyla adeta çılgına dönen Oruro cephesinde futbolcular ve teknik heyet sinirlerine hakim olamadı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken polis ekipleri duruma müdahale etti. 

NTV Spor'da yer alan haberde; olaylarda toplam 17 isme kırmızı kart çıktığı belirtildi.

Hakemin ek raporunun beklendiği bildirildi. Ayrıca, Bolivya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hakem raporları ve kaydedilen görüntülere dayanarak ek yaptırımlar uygulayabilir. Olaylara karışanların ağır cezalar alması bekleniyor.

 

İlgili Konular: #bolivya #kırmızı kart #Kupa

İlgili Haberler

Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: İrlanda, Portekiz'i Parrot ile devirdi!
Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: İrlanda, Portekiz'i Parrot ile devirdi! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i 2-0 mağlup etti. İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri, adı Fenerbahçe ile anılan Troy Parrott kaydetti. Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
Eski hakemler Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: 'Benim için de UEFA kriterlerine göre de net kırmızı kart'
Eski hakemler Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: 'Benim için de UEFA kriterlerine göre de net kırmızı kart' Trio ekibi, Galatasaray-Gençlerbirliği maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler, kırmızı kartlardan penaltı pozisyonlarına kadar maçın kritik anlarına değindi.
Sinirlerine hakim olamadı... Takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü!
Sinirlerine hakim olamadı... Takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü! İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Manchester United-Everton maçında takım arkadaşına tokat atan Idrissa Gueye kırmızı kart gördü.