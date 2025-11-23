Eski hakemler Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: 'Benim için de UEFA kriterlerine göre de net kırmızı kart'

Trio ekibi, Galatasaray-Gençlerbirliği maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

21. dakikada Gençlerbirliği'nin golü öncesindeki faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Faul kararı doğru. Faulün devamı gol olacak. Ben kart düşünmem bu pozisyonda. Bu çok umut vadeden bir atak değil. Torreira faul yapmış.

Deniz Çoban: Burada dikkatsiz hareketten faul verilir, fazlası olmaz.

Bülent Yıldırım: Bu top henüz paylaşımı tamamlanmamış bir top. Gençlerbirliği oyuncusu bu topa önceden hakim olmuş olsa o zaman umut vadeden atak olur.

45+4'te Abdülkerim'in kaleciye yaptığı hareket sarı kart olmalı mıydı?

Deniz Çoban: Abdülkerim, kalecinin orada olduğunu biliyor, görüyor, gidip basıyor. Adımını nasıl genişlettiğini de görüyoruz. Bu sportmenlik dışı bir davranış. Açık bir sarı kart.

Bahattin Duran: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Abdülkerim'in gittiği yer bomboş. Çok net bir şekilde geliyor ve kalecinin ayağına basıyor. Çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Bu kazara basma değil, sportmenliğe aykırı basma. Bence net bir sarı karttı bu.

47. dakikada Barış Alper'in Gençlerbirliği ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?

Deniz Çoban: Oyuncuyu etkileyecek bir basma olarak göremedim ben. Hakem bunu tespit etse ve sahada penaltı verse "hayır" demezdim. Bu haliyle VAR'ın konusu olamaz bu. Hakemin sahada verdiği karara saygı duyuyorum. Bana çok penaltı gibi gelmedi.

Bahattin Duran: Ben de hakemin kararına saygı duyuyorum çünkü gerçekten çözülmesi çok zor bir pozisyon. Benim için de VAR'ın karışacağı bir pozisyon değil. Benim için pozisyon penaltı, hakemin kararına saygı duymamın nedeni gerçekten zor bir pozisyon olması.

Bülent Yıldırım: Top ayaktan çıktıktan sonra hakem odağını topa doğru kaydırdığı için, bu poziyon da belli belirsiz basma olduğu için kararına saygı duyuyorum. Bu pozisyon üst düzey bir hakem için yakalanabilir bir pozisyon ancak ben bunun penaltı olduğunu düşünüyorum.

60. dakikada Thalisson'un oyundan atıldığı pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Kontrolsüz hareket. Benim için net, hakem için de öyle. Çok net ikinci sarı kart.

Deniz Çoban: Ben de ikinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Oyuncu kontrolsüz şekilde kayıyor. Net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: İkinci sarı kartta hiçbir şüphe yok.

63. dakikada Sallai'ye yapılan hareket kırmızı kart gerektirir mi?

Bahattin Duran: Bu pozisyon benim için çok net kırmızı kart. Topla oynamış olsa bile karşısındaki Galatasaraylı futbolcuyu fark etmeme durumu yok. Bu oyuncunun kendini sakınacak vakti vardı bence.

Bülent Yıldırım: Benim için de UEFA kriterlerine göre de net kırmızı kart.

Deniz Çoban: Hocam böyle bir şey var mı! Sallai burada çok şanslıymış, sedyeyle gidebilirdi.

Galatasaray'ın 82. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Karar doğru ama hakemin beden dili yanlış. Bir oyuncunun bilerek oynadığı top eline gelirse ihlal değildir. Üst baldırıyla bilerek oynuyor ama hakem öyle bir işaret yapıyor ki "Dizden sekip ele geliyor" diyor. Eğer sekip geliyorsa zaten penaltı, beden dilini yanlış kullanıyor.

Bahattin Duran: Devam kararı benim için de doğru.

Bülent Yıldırım: Burada diziyle oynuyor. Bilerek oynadıktan sonra ele geldiği için devam kararı doğru ancak hakemin beden dili riskli. Sekme gibi anlatıyor.

86. dakikada Onyekuru'nun ofsayt gerekçesiyle kesilen pozisyonu

Bahattin Duran: Bence maçtaki en büyük 2 hatadan biri. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırmış. Bence ofsayt yok. Onyekuru topu alacak, kaleciyle karşı karşıya. Burada yardımcı hakemin pozisyon tamamlanınca bayrak kaldırması gerekirdi. Yardımcı hakem için erken kalkmış bir bayrak ki ben pozisyonun ofsayt olmadığını düşünüyorum. İkincisi hakem de faul çalıyor, sonra daha büyük bir yanlış da yardımcı hakemi gösteriyor ofsayt diye. Hangisi? Faul mü, ofsayt mı? Oyun kurallarına göre faulse faul vereceksiniz, ofsayt veremezsiniz zaten.

Deniz Çoban: Söylediğiniz her şeye katılıyorum. Yönetim anlamında büyük sıkıntı ama buradaki asıl problem niye faulü çaldıktan sonra ofsayta dönüyor? Kendi çaldığı faule mi güvenmiyor da ofsayta dönüyor.

Bülent Yıldırım: 3-2 devam eden bir maçta, ofsayt olup olmadığı belli olmayan bir pozisyonda yardımcı hakem pozisyonun bitmesini beklemek zorundaydı, birebir gidiyordu Onyekuru. Bu dakika, maçtaki en sıkıntılı dakikalardan bir tanesi süreç yönetimi adına. Ekip olarak baştan sona yanlış.

90+2'de Sallai'nin gördüğü kırmızı kartta karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Sallai'nin burada topla oynamış olmasının hiçbir hükmü yok. O ayak rakibi görmesine rağmen geliyor ya, geçmiş olsun. Futbol oyun kurallarının baktığı bu. Temas var mı, var. Bunun topla oynayıp oynayamamakla hiçbir ilgisi yok. Baş bölgesine krampon gelmiş, rakibini görüyor, sakınabilir, daha dikkatli olabilir. Ciddi faul olmasının sebebi onun sağlığını ciddi şekilde riske atmış olması.

Deniz Çoban: Yüzde 100 doğru bir karar ama sahada verilmesi lazımdı.

Bahattin Duran: Kırmızıdan bahsediyoruz, faul bile vermedi. Çok net kırmızı benim için de.