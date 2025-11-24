Sinirlerine hakim olamadı... Takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 23:42:00
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Manchester United-Everton maçında takım arkadaşına tokat atan Idrissa Gueye kırmızı kart gördü.

Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında ilginç bir olay yaşandı.

Manchester United'ın Everton'ı konuk ettiği mücadelede Everton'lı oyuncu Idrissa Gueye, takım arkadaşına tokat attı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lı Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'e tokat attı.

Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi.

#manchester united #everton #kırmızı kart #Idrissa Gana Gueye

