Bologna'nın yeni hocası belli oldu!
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bologna, yollarını ayırdığı Thiago Motta'nın yerine Fiorentina'dan ayrılan Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlüğe getirdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Thiago Motta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bologna, Fiorentina ile sözleşmesi biten ve yollarını ayıran Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlüğe getirdi. Bologna, İtalyan teknik adam ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Trapani, Spezia ve Fiorentina'yı çalıştırdı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fiorentina ile 58 resmi maça çıkan Italiano, 27 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Italiano'lu Fiorentina, bu sezon ligi 8. sırada tamamladı.
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