Bologna, Salernitana karşısında hata yapmadı
İtalya Serie A 30. hafta maçında Bologna, Salernitana'yı 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 30. hafta maçında Bologna ile Salernitana karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı Bologna 3-0 kazandı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Riccardo Orsoloni, 44. dakikada Alexis Saelemaekers ve 90+3'te Charalampos Lykogiannis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 57 yapan Bologna, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Salernitana ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Bologna, Frosinone deplasmanına gidecek. Salernitana, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.
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