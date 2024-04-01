Bologna, Salernitana karşısında hata yapmadı

İtalya Serie A 30. hafta maçında Bologna, Salernitana'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:18
Bologna, Salernitana karşısında hata yapmadı
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 30. hafta maçında Bologna ile Salernitana karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı Bologna 3-0 kazandı. 

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Riccardo Orsoloni, 44. dakikada Alexis Saelemaekers ve 90+3'te Charalampos Lykogiannis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 57 yapan Bologna, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Salernitana ise 14 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Bologna, Frosinone deplasmanına gidecek. Salernitana, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.


bologna haberleri Salernitana haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Bologna 4 maçlık serisine kendi evinde son verdi!

Bologna 4 maçlık serisine kendi evinde son verdi!
Udinese, Bologna'ya şans tanımadı!

Udinese, Bologna'ya şans tanımadı!
Bologna'dan transfer olmuştu: Arsenal'dan Takehiro Tomiyasu kararı!

Bologna'dan transfer olmuştu: Arsenal'dan Takehiro Tomiyasu kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bahar' dizisine Rengin’in eski eşi geliyor

'Bahar' dizisine Rengin’in eski eşi geliyor
‘Bahar’ dizisine sürpriz oyuncu! Rengin’in eski eşi geliyor!

‘Bahar’ dizisine sürpriz oyuncu! Rengin’in eski eşi geliyor!
Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
31 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

31 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!

Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!
Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt

Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt
İbrahim Tatlıses’in seçim şoku: ‘Seçimi kaybettim, evleniyorum!’

İbrahim Tatlıses’in seçim şoku: ‘Seçimi kaybettim, evleniyorum!’