Boluspor maçı öncesi Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Boluspor maçı öncesi Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:56

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda oynanacak Boluspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bolu'daki yangın felaketine değinen Buruk, "Bolu'da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Kötü bir anımız da 6 Şubat'tan var. Dün de Sergen Hoca'nın sevgili kardeşi Gürsoy, hakka yürüdü. Yalçın ailesine de başsağlığı dilerim" sözlerini sarf etti.

"KANATLARDA ÇOK FAZLA EKSİĞİMİZ VAR"

Maç öncesi korktukları gibi bir zemin olmadığını söyleyen Buruk, "Zemin temizlenmiş, oynanabilecek durumda. Maç içerisinde zemin ağırlaşacaktır. Kanatlarda çok fazla eksiğimiz var. Yunus sakatlanmıştı. Barış'ın son maçta sakatlığı vardı, dinlendirmek istedik. Sallai'nin dünkü idmanda kasığında bir problem oldu ve bıraktı. Genç bir kadro ile çıkacağız. Boluspor'da da rotasyon var. İnşallah güzel maç olsun, sakatlık yaşanmasın. Yedekte bekleyen çok fazla maç oynamış isimler var. Maçın devamında kulübedeki isimleri de kullanacağız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #Boluspor #Türkiye Kupası

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