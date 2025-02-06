Galatasaray'dan savunmaya takviye: Carlos Cuesta'nın bonservisi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:39

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:39

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçti.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

13 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.