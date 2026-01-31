Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 17:14:00
Boluspor, Mert Çetin'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Mert Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre, 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan, profesyonel kariyerine Hacettepe'de adım atan savunma oyuncusu, ardından Gençlerbirliği A Takımı'nda yer aldı.

Çetin, 2019 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden AS Roma'ya transfer olarak kariyerinde önemli çıkış yakaladı.

İtalya'da Roma, Hellas Verona ve Lecce formalarını giyen Mert Çetin, Kayserispor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da görev yaptı.

Deneyimli savunmacı, Türkiye A Milli Takımı'nda da görev aldı.

