Bomba etkisi yaratan iddia! City Futbol Grup, Türkiye'den kulüp satın alıyor...

Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:53

Güncelleme: 25.08.2023 - 18:10

City Futbol Grup, Süper Lig'den bir kulübü satın almak için görüşmelere başladığı haberi camiasında bomba etkisi yarattı. Ünlü futbol grubunun alacağı futbol kulübü büyük merak konusu oldu.

Süper Lig'de heyecan sürerken, Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, City Futbol Grubu Türkiye'den bir Süper Lig takımı almak için görüşmelere başladı. Görüşmeler gizlilik çerçevesinde devam ederken tarafların anlaşmaya vardığı ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City Futbol Grup bünyesinde olan kulüpler.