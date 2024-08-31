Bonservis bedeli belli oldu: Erencan Yardımcı yeni takımına imzayı attı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:41

Güncelleme: 31.08.2024 - 16:41

Eyüpspor forması giyen Erecan Yardımcı'nın yeni adresi belli oldu. Alman ekibi Hoffenheim, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Hoffenheim, bu transfer için Eyüpspor'a 4 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek.

Hoffenheim, transferinin ardından Erencan'ı kiralık olarak Sturm Graz'a gönderdi.

Sturm Graz'a kiralanmasının ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Sturm Graz Avusturya'da büyük hedefleri olan büyük bir kulüp, tıpkı benim gibi. Amacım niteliklerimle takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmak ve kulübün hedeflerine ulaşması için üzerime düşeni yapmak. Transferim gerçekleştiği için mutluyum ve burada başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Geçen sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, 28 maçta 6 kez gol sevinci yaşamıştı.