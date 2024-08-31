Resmi açıklama geldi: Galatasaray, Leo Dubois ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Leo Dobois'ya da veda etti. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kafilesiyle Adana Demirspor ile oynanacak maç için Adana'ya gitmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 14:51
Resmi açıklama geldi: Galatasaray, Leo Dubois ile yollarını ayırdı!
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Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir futbolcusuyla daha vedalaştı.

DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Dubois, Galatasaray formasını toplam 31 maçta giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."


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