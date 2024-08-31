Resmi açıklama geldi: Galatasaray, Leo Dubois ile yollarını ayırdı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 14:51

Güncelleme: 31.08.2024 - 15:03

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir futbolcusuyla daha vedalaştı.

DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Dubois, Galatasaray formasını toplam 31 maçta giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."