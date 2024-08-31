Resmi açıklama geldi: Galatasaray, Leo Dubois ile yollarını ayırdı!
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Leo Dobois'ya da veda etti. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kafilesiyle Adana Demirspor ile oynanacak maç için Adana'ya gitmişti.
Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir futbolcusuyla daha vedalaştı.
DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI
Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.
4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Dubois, Galatasaray formasını toplam 31 maçta giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."
Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2024
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/S3s4OO39WK
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