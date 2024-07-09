Galatasaray'ın 'Joker'i Kaan Ayhan'a Fransa'dan talip!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Galatasaray'da forma giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:19
Galatasaray'ın 'Joker'i Kaan Ayhan'a Fransa'dan talip!
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lyon, Galatasaray'dan Kaan Ayhan'la ilgileniyor.

Haberde; Fransız ekibinin, bu transfer için maksimum 5 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtildi.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, sağ bek, stoper ve orta saha mevkilerinde forma giyebilen tecrübeli oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla başarılı bir performans sergileyen oyuncunun geleceği kısa süre içinde netleşecek.

GALATASARAY'DA RAKAMLARI

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Tecrübeli orta saha sarı kırmızılı forma ile çıktığı 55 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 


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