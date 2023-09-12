Bonucci eski kulübü Juventus'a dava açacak!
Leonardo Bonucci'nin imajına zarar verdiği gerekçesiyle eski takımı Juventus'a tazminat davası açacağı iddia edildi.
Transferin son günü Union Berlin'e transfer olan Leonardo Bonucci, Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un Athletic'ten aktardığı habere göre, sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi.
Bonucci'nin bu sebeple takıma tazminat davasa açacağı ve kulübün almış kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğü ifade edildi.
İtalya Futbolcular Birliği de geçtiğimiz ay Juventus'un toplu iş sözleşmesini ihlal ettiği yönünde bir açıklama yayınlamıştı.
Juventus'ta 502 maça çıkan Leonardo Bonucci, 37 gol ve 10 asist kaydetti. İtalyan stoper, kariyerinde Milan, Treviso, Bari, Pisa ve Inter formalarını da giydi.
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