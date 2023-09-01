Union Berlin, Bonucci'yi kadrosuna kattı

Union Berlin, Juventus ile sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:56
Union Berlin, Bonucci'yi kadrosuna kattı
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Union Berlin, Avrupa transfer döneminin bitmesine saatler kala yeni yıldız oyuncusunu açıkladı.

Union Berlin, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'LA DA ADI GEÇTİ

Serbest oyuncu durumunda olan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin adı bir dönem Beşiktaş ile anılsa da İtalyan stoper Alman ekibi Union Berlin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Leonardo Bonucci bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.


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Union Berlin Leonardo Bonucci transfer

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