Bordo-Mavililer, Kasımpaşa’yı Augusto’nun golüyle yenip 2’de 2 yaptı

Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa’yı Augusto’nun golüyle 1-0 yendi. 75. dakikada Zubkov’un ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü. Boşta kalan topu Augusto, ağlara gönderdi. Trabzonspor’un ilk isabetli şutu gol oldu. Bu sezon ilk yarıda en az şut çekilen lig maçı (Kasımpaşa: 5, Trabzonspor: 2) oynandı. İlk 45 dakika, isabetli şut kaydedilemeyen ilk karşılaşma oldu. Bordo-Mavililerde sakat Nwakaeme kadroda yoktu. Zubkov sonradan oyuna girdi. Bu oyuncuların yerine Visca ve Augusto 11’deydi.