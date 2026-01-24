Bordo-Mavililer öne geçti, K.Paşa skoru 1-1 yaptı, son sözü Zubkov söyledi: 'Paşa' Trabzon

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, Kasımpaşa’yı Onuachu ve Zubkov’un golleriyle 2-1 yendi.

Bordo-Mavililerde sarı kart cezalısı Mustafa’nın yerine yeni transfer sol bek Lovik forma giydi. Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Onuachu, 41 gün sonra kadroya alınırken yedek soyundu. Nijeryalı, 46. dakikada oyuna girerken 51’de Oulai’nin asistinde ceza sahasında sağ ayağıyla yaptığı vuruş direğe çarpıp ağlara gitti. 61. dakikada Diabate’nin ceza sahasında sol ayağıyla yaptığı vuruş gol olunca skor 1-1’e geldi. 84. dakikada Zubkov’un aşırtma vuruşu ağlara gitti ve 3 puanı Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibinin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.