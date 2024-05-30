Borna Barisic kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Borna Barisic kaç yaşında, nereli?
Trabzonspor'da transfer hareketliliği erken başladı. Gelecek sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bordo-Mavililer Borna Barisic'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Borna Barisic kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Borna Barisic kaç yaşında, nereli?
Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, tecrübeli isimleri takıma kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Fırtına, Borna Barisic'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Borna Barisic kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Borna Barisic kaç yaşında, nereli?
BORNA BARISIC KİMDİR?
Borna Barisic, 10 Kasım 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Scottish Premier League takımlarından Rangers'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında BSK Bijelo Brdo takımında başladı. Daha sonra sırasıyla NK Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Osijek ve Rangers takımlarında forma giydi.
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