Mustafa Uğurlu kimdir? Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Mustafa Uğurlu kimdir? Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 18:20
Mustafa Uğurlu kimdir? Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu kaç yaşında, nereli?
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Birçok yapımda gösterdiği performansla beğeni toplayan Mustafa Uğurlu, Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından araştırma konusu oldu. Peki, Mustafa Uğurlu kimdir? Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

Mustafa Uğurlu, 25 Kasım 1955 tarihinde Karaman'da doğmuş olan Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1.78 metre boyunda ve 74 kilo ağırlığındaki oyuncu, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir.


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