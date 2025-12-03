Borsa manipülasyonu davasında Gökhan Gönül gelişmesi!

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

GÖKHAN GÖNÜL İÇİN EV HAPSİ İSTEMİ

Soruşturma kapsamında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış ve gözaltına alınan isimler Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, aralarında ünlü illüzyonist Aref Ghaouri’in de bulunduğu 10 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Gökhan Gönül hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.